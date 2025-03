È tempo di San Giuseppe, è tempo di accoglienza: a Cosenza dal 15 marzo ritorna Cena in Fiera

la solidarietà

COSENZA Inizia da sabato 15 marzo Cena in Fiera . Un modo per accogliere amiche e amici che vengono da fuori città e devono lavorare tra bancarelle e stands. Un piatto caldo, un dolce, un sorriso e un abbraccio.

I volontari di AGESCI- ZonaTerre dei Bruzi, Anteas, Auser Cosenza, Azione Cattolica, Banco Alimentare, Caritas Diocesana, Radio Ciroma, Fondazione Lilli Funaro, Istituto Buddista Soka Gakkai, Migrantes diocesana, MOCI, LArte in corso APS e Stella Cometa si stanno organizzando per dare un grande benvenuto per tutto il tragitto della Fiera fino al 19 marzo.

«Cosenza città solidale»

«È importante – sottolineano gli organizzatori – promuovere iniziative come queste. La nostra città è accogliente e solidale. La Fiera di San Giuseppe è luogo di incontro. Il mondo arriva in città e ci sembra giusto fare la nostra parte, invertire la narrazione che oggi si impone sempre di più nella nostra società e che tende all’esclusione e all’isolamento. Ci piace ribadire l’idea di un Mondo che accoglie e non discrimina. Per noi la città è luogo di incontro e solidarietà, accoglienza e cura delle relazioni. Lo facciamo ogni giorno, vogliamo continuare a farlo nei giorni della Fiera».

Ci saranno molti modi per contribuire a questa iniziativa. Si può aiutare a servire un pasto caldo in fiera, donare cibo o dare una mano nella preparazione. Un appello anche agli esercizi commerciali perché donino cibo fresco (pane, dolci, etc.).

Come partecipare

• Servizio di preparazione pacchi e cucina al Moci e alla Stella Cometa: appuntamento nel pomeriggio dalle 16 in poi (cottura pasti caldi, preparazione pacchi, spostamento in automobile verso i tre parcheggi punti di ritrovo, pulizia)

• Distribuzione pasti. Punti di ritrovo parcheggio Conad sopraelevata, Eurospin viale Mancini, rotonda finale di viale Mancini.

• Possibilità di portare la spesa solidale (dalle 8 alle 18) direttamente al MOCI e presso l’Auser di via Milelli.

Per info, contattare le associazioni dei volontari oppure cenainfiera@gmail.com.