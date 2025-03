Mimmo Lucano a San Ferdinando: «La baraccopoli dei migranti è uno scempio, si chiuda subito»

la visita

SAN FERDINANDO «Siamo qui per sperare che ci possa essere una svolta e che questo scempio venga cancellato. Mi sento emotivamente coinvolto perché la vita delle persone della baraccopoli si è spesso intrecciata con Riace». Lo ha detto l’europarlamentare di Avs e sindaco di Riace Mimmo Lucano in visita stamattina nell’area industriale di San Ferdinando alla baraccopoli dove risiedono i braccianti di origine africana tra le baracche e le tende installate 6 anni fa dal Ministero dell’Interno e dalla Protezione civile. Assieme a Lucano una delegazione formata da circa 30 persone tra esponenti dell’Anpi, di Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra, padre Alex Zanotelli, l’ex sindaco di Rosarno Peppino Lavorato, don Pino Demasi di Libera Calabria e il magistrato Emilio Sirianni, da anni molto vicino a Lucano e presente a titolo personale. «Non è accettabile che nella nostra terra – ha aggiunto l’europarlamentare di Avs – ci siano queste condizioni. Sono qui per ribadire che questa baraccopoli va chiusa subito. Voglio raccontare questo scempio in Europa, dirò che in Italia esistono situazioni di questo genere al limite della deportazione. In Calabria si sono tantissimi paesi abbandonati e potrebbero essere al centro di un disegno di accoglienza. Mi sono reso contro che attraverso l’accoglienza questi nostri paesi abbandonati potrebbero ritornare a vivere». Per Lucano «occorre un progetto più ampio nel segno della tradizione di accoglienza e del rispetto dei valori umani. Per questo stiamo per presentare un progetto di legge europeo sul tema dell’accoglienza e della residenza diffusa». «Sono qui – ha detto Sirianni – perché proprio in luoghi come questi si dà il senso della potenza dell’Europa, che non sarà mai rappresentata dai suoi eserciti, ma da un sogno di pace e dei diritti. Il sogno europeo, infatti è il riconoscimento dei diritti a tutti cominciando dagli ultimi. Sei milioni di persone continuano a rischiare la vita nelle traversate in mare per raggiungere l’Europa unico lembo di terra nel quale sono riconosciuti i diritti a tutti. Questo è il senso della bandiera dell’Europa, non certo i carri armati». «Mi viene in mente che dopo 32 anni in magistratura – ha aggiunto Sirianni – io non so cos’è la giustizia, ma so certo cos’è l’ingiustizia ed è proprio da questa consapevolezza che si dovrebbe ricominciare».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato