A New York ponte culturale Italia-Usa dedicato alle donne

l’evento

ROMA Torna a New York il 6 marzo, per la sua quinta edizione, il Callas Tribute Prize con il quale la Grande Mela, al contempo, celebra la grande cantante lirica nata 102 anni, ma anche la Festa della Donna, preceduta di appena un paio di giorni. E con il quale si salda, ancora una volta “la cultura italiana con la cultura italiana in America”. La sottolineatura è di Christian Di Sanzo, deputato italiano eletto proprio nella circoscrizione America, che ha fatto letteralmente da ponte tra Italia e Usa promuovendo l’evento di presentazione del Tribute Prize alla Camera dei Deputati. Statunitense di origine greca, quindi naturalizzata italiana per questioni sentimentali (fu sposata con Giovanni Battista Meneghini) la soprano fu del resto essa stessa ponte tra continenti e culture differenti. Tra i premiati e soprattutto le premiate di quest’anno, artisti del calibro di Filippo Arlia, Jo Champa, Aprile Millo, Maria Guleghina e molti altri. Ma ci sarà anche uno ‘special prize’ dedicato al film “Maria” attualmente nelle sale italiane e interpretato da Angelina Jolie. L’evento, come ricorda il produttore Dante Mariti, è organizzato insieme al Consolato italiano, all’Istituto italiano di cultura e la Rai, che trasmetterà la cerimonia in differita: “Cerchiamo di premiare le eccellenze artistiche, soprattutto al femminile ma non solo, come il maestro Arlia che è ambasciatore della cultura sia in Italia che all’estero dirigendo grandi opere. Maria Callas divenne italiana, anche se non molti lo sanno, ed era innamoratissima dell’Italia: la sua carriera è decollata qui, tra Verona e la Scala. Però a New York è lei il pilastro dell’opera lirica”. Gli award saranno presentati da Maria Antonetta Vacca, che si dice “onoratissima di far parte di questa iniziativa”, e che avrà il compito di aiutare gli spettatori a districarsi tra storie e falsi miti sulla nascita della Festa della Donna, che avrebbe i suoi albori proprio a New York con l’incendio della fabbrica Triangle Waist Factory nel 1911. Germana Valentini, autrice del Callas Tribute Prize in collaborazione con la Melos International di Dante Mariti sottolinea che “questa edizione, come le precedenti, premierà delle donne che si sono contraddistinte in diversi ambiti e ricorderà la festa della Donna in maniera particolare, e parleremo della vita di Maria Callas raccontando storie inedite”. Sul palco anche l’attore Ivan Raganato, che leggerà dei brani di Pier Paolo Pasolini dedicati a Maria Callas.

