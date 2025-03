Cosenza-Reggiana, prevendita al via. I prezzi dei settori popolari non cambiano

calcio serie b

COSENZA E’ attiva dalle ore 12 di oggi martedì 4 marzo 2025, presso lo Store di Via Arabia, e dalle ore 16: nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com, la prevendita per la gara Cosenza – Reggiana, valida per la ventinovesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 20:30 di venerdì 7 marzo 2025. Nonostante la situazione di classifica complessa, il club silano anche in questa circostanza non ha ritenuto opportuno abbassare i prezzi dei biglietti dei settori popolari.

Prezzi biglietti

Curva Sud “Bergamini”: Euro 16,00 (No Ridotto)

Curva Nord “Catena”: Euro 16,00 (No Ridotto)

Tribuna A: Euro 28,00 (No Ridotto)

Tribuna B: Euro 16,00 (No Ridotto)

Tribuna “Rao” Euro 26,00 Intero – Euro 20,00 Ridotto

Tribuna Rossa Sud “Bruno”: Euro 40,00 Intero – Euro 32,00 Ridotto

Tribuna Blu Centrale: Euro 65,00 (No Ridotto)

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 2,00 Curva Sud “Bergamini” – Curva Nord “Catena”

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 5,00 Tribuna A Max 200 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 5,00 Tribuna B Max 200 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 10,00 Tribuna “Raffaele Bruno” Sud Max 60 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 10,00 Tribuna “Rao” Max 60 Tagliandi

*Biglietto “Lupacchiotto”: Under 14: Euro 15,00 Tribuna Blu Centrale Max 40 Tagliandi

*Il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato