La Commissaria Frittelli incontra i rappresentanti sindacali del Gom: «E’ la sfida della mia vita!»

la riunione

REGGIO CALABRIA Tiziana Frittelli, neo Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori dell’area della dirigenza e del comparto per i saluti istituzionali. Nel corso del suo articolato ed accorato intervento, il Commissario ha esposto il suo programma per valorizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche dell’Ospedale, al fine di aiutarlo crescere. Con questo obiettivo, ha chiesto ai sindacati una collaborazione fattiva, manifestando da par suo grande disponibilità al confronto.

La dottoressa Frittelli – già Direttore Generale dell’Ospedale San Giovanni “Addolorata” e del Policlinico Tor Vergata di Roma – ha affermato di essere stata piacevolmente colpita dall’ambiente, dalla qualità del personale, nonché di essersi letteralmente innamorata della città. Ha detto di aver trovato un’Azienda in salute, che si attesta nella media nazionale su molti indicatori del PNE, ma che può vantare anche di molte eccellenze e settori nei quali la stessa è ampiamente al di sopra della media, come ad esempio la chirurgia generale.

«Dobbiamo però lavorare sul recupero delle liste di attesa, aumentare la produzione, dotarci delle figure professionali mancanti, potenziare il Pronto Soccorso, avendo sempre come stella polare il bisogno di salute del paziente».







Il Commissario ha proseguito affermando di voler, di concerto con la Regione Calabria, sbloccare nuove assunzioni e puntare con forza sulla formazione del personale. «Questa è la sfida della mia vita – ha affermato in chiusura la dott.ssa Frittelli –. Il mio obiettivo è quello di portare questo Ospedale a diventare un’eccellenza dell’intero Centro-Sud, non solo del Meridione. E so che, se lavoriamo tutti insieme, questo obiettivo è possibile!». Alla fine dell’incontro, i rappresentanti dei lavoratori del G.O.M., nel dare il benvenuto al nuovo Commissario Straordinario, hanno garantito la loro collaborazione.