‘Ndrangheta a Brescello, chiesto il processo per due ex sindaci

l’inchiesta

BOLOGNA La pm della Dda di Bologna, Beatrice Ronchi, ha chiesto il rinvio a giudizio per i due ex sindaci di Brescello (Reggio Emilia), Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini, nel corso dell’udienza preliminare davanti al Gup, Roberta Malavasi, nell’ambito del processo per associazione di tipo ‘ndranghetistico che vede imputate in tutto 12 persone, tra cui alcuni membri della famiglia Grande Aracri. I due ex sindaci sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto, stando alle accuse, avrebbero contribuito, pur senza farne parte, alla realizzazione degli obiettivi e al rafforzamento della cosca di ‘Ndrangheta che operava nel paese. In mattinata Coffrini è stato interrogato in aula, parlando per la prima volta e rispondendo alle domande per circa cinque ore. Nella prossima udienza, già fissata per l’11 marzo, verranno discussi i patteggiamenti e le richieste di abbreviato. (ANSA).

