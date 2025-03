“Oltre il buio: la scrittura come cura, la comunità terapeutica come rinascita dalla tossicodipendenza”

l’evento

ROMA Giovedì 6 marzo 2025, alle ore 10:30, presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, si terrà la presentazione del libro “Dalla comunità di recupero un esempio per recuperare il senso di comunità” della prof.ssa Felicita Cinnante, realizzato con gli ospiti della Comunità terapeutica del Centro di Solidarietà il Delfino. L’evento è stato promosso dai senatori Maurizio Gasparri e Fausto Orsomarso, con l’obiettivo di dare impulso ad un confronto sulle dipendenze giovanili, sul ruolo della comunità terapeutica e della scrittura come strumenti di recupero e reinserimento sociale. Il libro racconta attraverso testimonianze dirette, componimenti e riflessioni nate dal laboratorio di scrittura creativa, l’opera mostra come la narrazione di sé possa trasformarsi in un mezzo di cura, offrendo un’alternativa concreta alla disgregazione interiore causata dalla tossicodipendenza. Attraverso le parole dei protagonisti, emerge un messaggio chiaro: la dipendenza non è una condanna definitiva, ma un percorso che, con ascolto, amore, comprensione e senso di comunità, può portare alla rinascita.