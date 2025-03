Catanzaro, ecco la “grana” pontili: non rinnovata la concessione alla società di gestione

il caso

CATANZARO “In prossimità della scadenza naturale della concessione demaniale marittima afferente l’installazione e la gestione dei pontili nel porto di Catanzaro, sono state riscontrate dalla Capitaneria di porto delle difformità che, di fatto, hanno impedito l’avvio delle procedure di evidenza pubblica volte al rinnovo del titolo concessorio. Nelle more del procedimento l’amministrazione, in applicazione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, in data 31 gennaio 2025, al fine di consentire lo svolgimento di attività funzionali alla verifica della conformità delle opere così per come richiesto dalla società, ha concesso una dilazione temporale, avvisando che, trascorsi 30 giorni dalla data di cui sopra, avrebbe emesso il provvedimento finale in ordine alla richiesta di rinnovo. Nei termini previsti non è stata prodotta alcuna memoria scritta o altro documento relativo al procedimento in questione, e, quindi, permanendo le difformità riscontrate dalla Capitaneria, l’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza di rinnovo e contestuale concessione provvisoria prodotta dalla Carmar srl. L’amministrazione, comunque, da sempre sensibile alle esigenze dei fruitori del mare, si è già attivata, con l’intento di limitare le procedure agli stretti tempi tecnici necessari, per far sì che venga ripristinato, anche con soluzioni alternative, il servizio a favore dei diportisti”. A renderlo noto è l’assessore comunale di Catanzaro, Antonio Battaglia. Tra le criticità segnalate dalla Capitaneria di porto nei mesi scorsi il non corretto conteggio dei corpi morti installati e l’assenza di autorizzazione paesaggistica. Sulla vicenda tra l’altro ci sarebbe un esposto alla magistratura presentato da un’altra società che tra le varie censura la condotta della società dei pontili che avrebbe richiesto e incassato l’intera annualità dai diportisti pur se la concessione fosse in scadenza a gennaio e non ci fosse traccia del rinnovo.

