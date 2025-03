Dal sole alla pioggia, perturbazioni in arrivo

le previsioni

ROMA Dal sole alla pioggia il passo sarà breve: due perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la fase pienamente primaverile che stiamo vivendo: caldo e sole durante il dì, freddo e stelle prima dell’alba. Questa situazione cambierà velocemente nei prossimi giorni e dunque l’Anticipo di Primavera sarà, purtroppo, breve. Nelle prossime ore avremo ancora pieno sole con massime fino o oltre i 20°C su gran parte del Paese: le città più calde saranno Firenze e Oristano, insieme a Genova, Napoli e anche la Capitale. Insomma, nonostante l’alba a tratti gelida, di giorno il caldo si farà sentire. Da giovedì la situazione inizierà a cambiare su due regioni, le Isole Maggiori: Sardegna e Sicilia vedranno un graduale peggioramento per un ciclone proveniente dalla Canarie. Negli ultimi giorni sono state registrate locali alluvioni a Gran Canaria, piogge torrenziali tra Spagna e Marocco e questa fase di maltempo colpirà anche il nostro Paese: in particolare, giovedì sera pioverà sul cagliaritano poi, dalla notte, il maltempo si diffonderà sulla Sardegna centro-meridionale e colpirà anche gran parte della Sicilia. Venerdì mattina ritroveremo queste piogge sulle stesse zone prima di allontanarsi, in giornata, verso est: sabato sono infatti previsti solo dei piovaschi sulla fascia ionica e tempo asciutto e stabile altrove. Nel frattempo, sulla Penisola il sole sarà ancora protagonista, disturbato solo da velature via via più spesse e accompagnate anche dalla Sabbia del Deserto: non è escluso un cielo a tratti giallognolo, ma in un contesto asciutto; domineranno i ‘respiri caldi nordafricani’ e un vento moderato di Scirocco con refoli capaci di portare le velature sahariane sabbiose. Da domenica inizierà, invece, un peggioramento più marcato che condizionerà anche buona parte della prossima settimana; dal pomeriggio pioverà in modo forte in Liguria poi su tutto il Nord-Ovest, cadrà anche tanta neve sulle Alpi dalla sera oltre i 1900 metri poi via via a quote più basse. Insomma, godiamoci questi giorni di sole marzolino prima di riaprire gli ombrelli, inizialmente in Sardegna e Sicilia poi anche sulla Penisola. NEL DETTAGLIO Mercoledì 5. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: nubi sparse. Giovedì 6. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente; peggiora in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, peggiora in Sicilia. Venerdì 7. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: sole; piogge in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, piogge su Sicilia e bassa Calabria. Tendenza: sabato soleggiato salvo velature, piogge in arrivo domenica sera.