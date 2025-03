Macron offre ai Paesi europei l’ombrello nucleare contro Putin

l’intervento

PARIGI Emmanuel Macron avvierà un dibattito per allargare la deterrenza nucleare francese ad altri Paesi europei, di fronte ai rischi per la sicurezza europea a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente francese nel discorso di questa sera alla nazione. «Ho deciso di aprire un dibattito strategico sulla protezione dei nostri alleati in Europa da parte della nostra deterrenza nucleare», ha affermato Macron, in risposta alle dichiarazioni di Friedrich Merz, destinato a diventare il prossimo cancelliere tedesco, riguardo alla necessità di estendere l’ombrello nucleare. Macron ha comunque aggiunto che la decisione ultima a riguardo «rimarrà nelle mani del presidente della Repubblica, capo delle Forze Armate». Lo spettro che aleggia è sempre lo stesso, la Russia, che «è diventata una minaccia per l’Europa» e non solo per l’Ucraina, dice il presidente francese rivolgendosi alla nazione in tv. «Non possiamo rimanere a guardare», avverte.

La Francia, ha annunciato sempre Macron, si riunirà la prossima settimana a Parigi i capi di Stato Maggiore dei Paesi che sono pronti a garantire la futura pace in Ucraina. Il presidente francese ha parlato della sua proposta di inviare militari europei in Ucraina dopo la pace con la Russia per garantire la cessate il fuoco. La pace in Ucraina «comporterà forse anche lo spiegamento di forze europee», ha detto il presidente francese, sottolineando che «questo non andrebbero a combattere oggi, non andrebbero a combattere in prima linea, ma sarebbero invece lì, una volta firmata la pace per garantirne il pieno rispetto». «Nella prossima settimana, ci riuniremo a Parigi i capi di Stato Maggiore dei Paesi che vorranno assumersi le proprie responsabilità in questo senso», ha chiarito.

I dazi che Donald Trump minaccia di imporre all’Europa sono «incomprensibili» ha detto sempre Macron, affermando di «sperare di poter convincere e dissuadere il presidente americano» dal procedere in questa direzione. «Ho chiesto al primo ministro e al governo di avanzare proposte in questo nuovo contesto», ha poi aggiunto, assicurando ai francesi che «affronteremo insieme» le eventuali difficoltà.

