la decisione

CORIGLIANO ROSSANO La gip del Tribunale di Cosenza, Claudia Pingitore, ha convalidato l’arresto del 58 enne che domenica scorsa, 2 marzo, ha accoltellato l’avvocato Natale Morrone nel suo studio in pieno centro a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. L’aggressore è indagato per tentato omicidio. Dopo essersi dato alla fuga, è ritornato sui propri passi consegnandosi in questura a Cosenza ed ammettendo le proprie responsabilità. (f.b.)