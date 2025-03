Circolari ministeriali su taxi-Ncc, il Consiglio dei ministri contro il ricorso della Regione Calabria

la vicenda

ROMA «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di resistere nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Calabria per l’annullamento delle circolari prot. n. 34247 del 3 dicembre 2024 e 36861 del 23 dicembre 2024», sul foglio di registro elettronico per Ncc e taxi, «emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la motorizzazione». Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione nel corso della quale, tra le altre cose, è stato dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria.