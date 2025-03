Sanità, l’Asp di Reggio: «Nessuna chiusura della psichiatria, le attività sono sempre garantite»

la nota

REGGIO CALABRIA «La direzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, in relazione a quanto accaduto presso l’Unità Operativa di psichiatria nei giorni scorsi, comunica che sono state avviate con la massima tempestività, le procedure per il ripristino dello stato dei luoghi, per consentire la riapertura delle attività di ricovero, prevista per giorno lunedì 10 marzo pv. Si precisa che, nelle more degli interventi di ripristino, le attività di ricovero sono sempre state garantite – senza alcun tipo di chiusura – presso le altre Unità Operative di psichiatria della nostra Azienda sanitaria provinciale e che su Polistena sono garantite le attività ambulatoriali a supporto del pronto soccorso e di tutte le Unità Operative del presidio ospedaliero». È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato