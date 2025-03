Bando per l’accoglienza turistica, sistema in tilt: Mammoliti chiede spiegazioni

la richiesta

CATANZARO Il consigliere regionale Raffaele Mammoliti ha presentato una interrogazione con richiesta di risposta immediata, al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, in merito al blocco della piattaforma per la presentazione delle domande relative all’Avviso Pubblico Per il Sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria. Un avviso aveva stabilito che «le domande di partecipazione dovevano essere presentate, esclusivamente a mezzo piattaforma telematica dedicata, a partire dalle ore 10:00 del 5 marzo 2025 fino ad esaurimento delle risorse, precisando che le domande inviate al di fuori dei termini previsti o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall’Avviso e/o non correttamente compilate e/o difformi da quanto indicato, sarebbero state considerate irricevibili». Lo scorso 5 marzo, giorno indicato per il click day, «la piattaforma telematica di ricezione delle istanze relative al bando in questione, predisposta da Fincalabra, probabilmente per le molte domande arrivate, a distanza di poco tempo dall’apertura è andata in tilt impedendo la presentazione di altre istanze». Per questo motivo, il consigliere regionale chiede «se e quali utili e tempestivi provvedimenti si intendano adottare al fine di consentire l’accesso al bando ai soggetti ancora interessati».