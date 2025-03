Cosenza, Rende e Castrolibero senz’acqua: continuano i lavori sull’Abatemarco

I DISAGI

COSENZA Continuano, come preannunciato ieri, i disagi in quasi tutto il centro città a Cosenza, dove non scorre l’acqua nei rubinetti da più di 24 ore. Ieri, infatti, erano stati annunciati i lavori di riparazione dell’acquedotto Abatemarco, e da questa mattina la situazione non è affatto migliorata. I problemi, inoltre, riguardano anche i centri di Rende e Castrolibero.

Notevoli le ripercussioni sia nelle abitazioni, ma anche per le attività commerciali, alcune delle quali costretta a chiudere per le carenze idriche. Proprio nelle scorse ore, Sorical aveva comunicato che non era stato possibile risolvere il problema all’Abatemarco. E i disagi paventato per l’8 marzo, si sono puntualmente verificati.