Elezioni tabù a San Luca, la proposta dell’Antimafia: «Disponibili a candidare un parlamentare»

‘ndrangheta e politica

ROMA «La Commissione parlamentare antimafia si dichiara disponibile a fornire spinta e testimonianza concreta alle comunità, con la candidatura diretta di propri membri». E’ quanto si legge nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sulla missione a San Luca nel giugno del 2024: a riportarlo è la “Gazzetta del Sud”. Il riferimento è al fatto che a San Luca spesso non si riesce ad andare alle elezioni per la mancanza di candidati sindaci, anche a causa dei continui scioglimenti del Comune per infiltrazioni della ‘ndrangheta. La proposta di candidare parlamentari dell’Antimafia nel caso di perdurante assenza di candidati a San Luca – prosegue la relazione – «sarebbe un segnale di notevole valore, che potrebbe incoraggiare, in loco, altri cittadini, altre forze, ad offrire il proprio contributo e la propria disponibilità a servire quelle realtà. E potrebbe contribuire a raccogliere altre disponibilità, di altre ed altri parlamentari, altre personalità pubbliche. Ci sarebbero da verificare situazioni di fattibilità concreta, a partire dalle modalità di raccolta firme che in alcune situazioni risultano non solo difficoltose, ma impossibili. Ma quello che, in questa sede, interessa evidenziare è la proposta concernente la disponibilità a fornire questo segnale, che rappresenterebbe ben più di una semplice, seppure significativa, testimonianza».

