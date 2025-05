Lamezia, Forza Italia: noi siamo l’amministrazione del fare

verso il voto

LAMEZIA TERME «Cosa troverà la nuova amministrazione? Un Ente risanato e con i conti in regola. Ecco cosa troverà la futura amministrazione che si insedierà in via Perugini dopo il voto del 25 e 26 maggio. Un Comune in ordine sotto il profilo finanziario e gestionale, uscito dal pre-dissesto e con un piano di riequilibrio approvato, il che vuol dire meno somme vincolate e più capacità di spesa. Questo permetterà, per esempio, di procedere più rapidamente a nuove assunzioni senza passare dal parere della commissione ministeriale. Una delle prime cose che farà il sindaco Mario Murone sarà il completamento della pianta organica del Comune con l’espletamento dei concorsi pubblici, questo consentirà di portare a regime la macchina comunale con una ricaduta positiva per i servizi al cittadino». Lo afferma Pasquale Natrella, componente del Direttivo di Forza Italia di Lamezia Terme. Secondo Natrella «continuare a dire che in 10 anni non si è fatto niente sapendo che fino a pochi mesi fa il Comune disponeva di soli due dirigenti, equivale a prendere in giro i propri concittadini, delle due una: o si è in mala fede oppure non si ha contezza della vita pubblica e amministrativa di un ente. L’unica vera novità in questa campagna elettorale viene proposta dal centrodestra con la candidatura a Sindaco dell’avvocato Mario Murone che saprà, assieme alla sua Giunta e con il supporto dei partiti che governano tutti i livelli istituzionali nel Paese, realizzare opere che rilanceranno la città di Lamezia per farla diventare punto di riferimento regionale. Ora che l’Ente è risanato l’avv. Murone saprà colmare anche quegli aspetti che necessitano di miglioramenti. Un’amministrazione, quella uscente, resiliente che ha messo al primo posto l’interesse pubblico e non il consenso personale, portando avanti azioni amministrative impopolari ma necessarie per salvare il Comune dopo 20 anni di centrosinistra. Se in passato per interessi passivi ci si rivolgeva al proprio Tesoriere (banca) per quasi 12 milioni di euro, pagandone migliaia di interessi passivi, oggi non è più così in quanto l’amministrazione opera esclusivamente con le risorse finanziarie proprie; così come i tempi di pagamento delle fatture dei vari creditori sono passati da oltre 18 mesi a soli 29 giorni. Il debito commerciale ereditato era di 10 milioni prima del 2020, attualmente 2.600 euro (si tratta di debiti verso i fornitori pubblici e privati, contratti per l’acquisto di beni e servizi); definiti i derivati Barclays con un risparmio di circa 10 milioni di euro; il Comune era pieno di mutui e prestiti da pagare, ed è stato sanato, in quanto ha pagato oltre 70 milioni di euro di rate; così come i 14 milioni di euro di debito idrico ereditato dall’amministrazione Mascaro dal 2016 sono stati spalmati in quote annuali con scadenza ventennale. Per debiti ereditati si potevano spendere circa 600mila euro per la manutenzione del verde e 600mila per le strade, dal 2027 invece per le spese correnti ci saranno 2,5 milioni di euro e dal 2028 si aggiungeranno ulteriori 800mila per un totale nei prossimi anni di 3,3 milioni. La richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società ICOM pesava per un rischio di 65 milioni e la precedente amministrazione aveva avanzato una proposta transattiva 10 milioni, mentre oggi l’Ente ha già incassato 600.000 euro di oneri urbanizzazione e saranno anche realizzate strade e parcheggi comunali nei pressi del nuovo palazzetto dello sport. Nel 2015 – ricorda il dirigente di Forza Italia – la Multiservizi aveva 25 milioni di euro di debiti con stipendi in arretrato oggi invece è uscita dal Concordato e salvati i posti di lavoro di 300 dipendenti. La raccolta differenziata è passata dal 30% ad oggi che è al 66%, così come è stata realizzata la nuova sede moderna e funzionale della Multiservizi in località Rotoli. Traguardo storico per la città è stato anche l’approvazione del PSC, che permette lo sviluppo ordinato della città, nuove opportunità a cittadini e imprenditori, semplificazione degli interventi edilizi nei centri storici, incentivando il recupero del patrimonio esistente, norme urbanistiche chiare e dettagliate, per garantire decoro e qualità dello spazio pubblico. Buone notizie anche per il Piano del traffico, il cui incarico è stato dato al prof. Gattuso dell’università di Reggio Calabria ed entro il 2025 saranno avviate le prime fasi operative. Sono stati sostituiti con nuovi mezzi tutti gli scuolabus, i pullman del trasporto pubblico, che prima si incendiavano ed acquistati 4 Suv della Polizia Municipale. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione sono stati sostituiti tutti i 13mila corpi illuminanti a Led e sono stati riattivati 3.500 punti luce non funzionanti».

Opere pubbliche

Natrella ricorda che «sono stati completati i lavori al Parco Mitoio, che è stato reso fruibile; sono stati eseguiti i lavori di restyling di piazza Borelli migliorando la collazione dei parcheggi; è stata realizzata l’isola ecologica in contrada Rotoli ed una mini isola ecologica nell’area mercatale nel centro di Nicastro; per il Parco 25 Aprile sono stati recuperati 850mila euro per il Centro Federale di Tiro con l’Arco; è stato ristrutturato l’edificio scolastico a Bella (640 mila euro); nei centri storici 80 unità abitative abbandonate verranno recuperate e trasformate in alloggi sociali; sono in corso i lavori al Palazzo comunale con il completamento della struttura rimasta incompiuta e il collegamento tra i tre edifici presenti con l’interconnessione fra uffici e servizi; sono stati avviati anche i lavori della grande piazza che avrà una capienza di circa 20mila persone, tra il Comune e la chiesa interparrocchiale San Benedetto progettata all’architetto Paolo Portoghesi».

Lavori in corso

Natrella aggiunge: «Interventi allo stadio Riga a Sant’Eufemia; recuperato l’uso dell’ex delegazione comunale Sambiase che ospiterà il Cnr; opere all’Istituto comprensivo Borrello-Fiorentino; ristrutturazione complessiva del campo Sportivo Provenzano a Capizzaglie; riqualificazione della Stazione Centrale di Sant’Eufemia (1,5 milioni di euro), convenzione tra Regione e Comune per un per un intervento che cambierà radicalmente l’aspetto dell’area; così come si è provveduto agli accatastamenti degli immobili comunali, per le irregolarità diffuse. Prosegue l’iter per lo sgombero del campo rom; avvio del nuovo campo sportivo S. Maria Goretti a Savutano; stanziati 2 milioni di euro per recuperare il cinema Grandinetti a Sambiase del 1919; progetto per realizzare due asili nido nell’ex sede della Multiservizi; investimento da oltre 6,8 milioni di euro per la rigenerazione del bocciodromo “Renda”; intercettato un importante finanziamento regionale 1,5 milioni di euro per il “Food& Tourism Academy”, polo formativo nell’area industriale».

PINQuA e Pnrr

Infine, Natrella osserva: «Recuperati 200 milioni di finanziamenti: 115 milioni per progetti PINQuA e 85 milioni Pnrr, senza gravare con mutui sulle future generazioni, per progettazione di opere pubbliche. Tra gli interventi adeguamento sismico dell’edificio “Maggiore Perri”; demolizione costruzione dell’Istituto Nicotera via delle Rose; nuovo asilo adiacente alla concattedrale; 350 nuovi loculi nei 3 cimiteri; messa in sicurezza dell’ex discarica Bagni (9,6 milioni di euro); Parco Impastato reso di nuovo fruibile; sistemazione del campo sportivo Renda con costruzione della nuova tribuna. Per il recupero del Palazzo di Città su corso Numistrano previsto un finanziamento di 1,5 milioni di euro; intervento torrente Cantagalli (3 milioni di euro); a San Teodoro previsto un investimento di 3,4 milioni di euro per la realizzazione scale mobili; riqualificazione Parco Gancia; prevista la realizzazione della casa famiglia del “Dopo di Noi” in zona Anzaro a Sambiase; Piazza 5 Dicembre sarà resa tecnologica con parchi e carica batterie, informazioni, parchi, verde, illuminazione; riqualificazione del mercato coperto Botticelli; riqualificazione del Parco urbano di San Pietro Lametino. Previsti fondi per il recupero del Castello Normanno Svevo (quasi 5 milioni di euro); Teatro Costabile (300mila euro); Teatro Umberto (422mila euro); Spazio infanzia corso Numistrano (844mila euro); delegazione Sant’Eufemia (470mila euro); Scuola Fiorentino (3,2 milioni di euro) ».

