San Lucido, in arrivo interventi per quasi 10 milioni di euro

SAN LUCIDO «San Lucido guarda al futuro». È con queste parole che l’assessore ai Lavori Pubblici del comune del Tirreno Cosentino Dario Presta introduce il comunicato con cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso, annuncia una serie di importanti interventi sul territorio per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro.

Il piano, frutto di un attento lavoro di pianificazione portato avanti in sinergia con l’ufficio tecnico comunale diretto dall’ingegnere Claudio Adduci, si articola in tre macroaree: edilizia scolastica e servizi educativi, sicurezza del territorio e manutenzione infrastrutturale. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzare il patrimonio pubblico e tutelare l’ambiente.

Nuova vita per scuola e servizi educativi

Tra i progetti più rilevanti spiccano gli interventi legati all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta educativa: rifacimento completo della mensa scolastica di via Enrico De Nicola, finanziato dal Pnrr con 960.000 euro: l’appalto è già stato assegnato; realizzazione di un nuovo asilo nido nel centro urbano, anche questo finanziato con fondi Pnrr per un totale di 576.000 euro e già appaltato; demolizione e ricostruzione del corpo B della scuola elementare di via F. Giuliani, per un importo previsto di 1.500.000 euro: il progetto è in fase di perfezionamento della convenzione di finanziamento e successivo appalto. Grande attenzione è stata dedicata alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza delle aree più fragili: consolidamento del costone roccioso e della frana che incombe sulla linea ferroviaria e sul centro storico: l’intervento, diviso in tre lotti, prevede 600.000 euro già appaltati, 2.500.000 euro in fase di perfezionamento della convenzione e altri 2.000.000 euro finanziati attraverso fondi Rendis della Regione Calabria, attualmente in fase di appalto.

Manutenzioni e opere infrastrutturali

Non mancano gli interventi su strutture sportive e sul fronte della difesa costiera: manutenzione straordinaria della palestra scolastica comunale in località Regio, finanziata con 400.000 euro provenienti dalla quota statale dell’otto per mille: lavori già appaltati; ricarica delle scogliere tra Mataverna e San Cono per la protezione del litorale: un’opera da 400.000 euro attualmente in corso di esecuzione.

«Un impegno concreto per il territorio – dichiara l’assessore Presta – che rappresenta un passo fondamentale verso uno sviluppo armonico e sostenibile. L’amministrazione comunale, in perfetto coordinamento con il sindaco De Tommaso e con il lodevole supporto degli uffici preposti, ha dimostrato una notevole capacità di intercettare risorse nazionali ed europee, programmando opere fondamentali per innalzare la qualità della vita dei cittadini».







