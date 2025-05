Lancio di razzi pirotecnici al Marulla, sospesa per alcuni minuti Cosenza-Cesena

la protesta

COSENZA Sospesa per alcuni minuti la partita Cosenza–Cesena che si sta disputando allo stadio Marulla della città calabrese. La sospensione è stata determinata dal lancio di alcuni razzi pirotecnici lanciati dall’esterno del campo probabilmente da alcuni tifosi e indirizzati verso la tribuna numerata, la zona in cui solitamente si siedono le “autorità”. Dopo alcuni minuti, la partita è ripresa. La scorsa gara con il Sudtirol ha decretato la retrocessione in serie C per il Cosenza. Per la squadra dei Lupi è un periodo caratterizzato da momenti di tensioni tra sconfitte, penalizzazioni e incomprensioni con la dirigenza.

