Picchiano il vicino di casa: arrestati padre e due figli a Catanzaro

il fatto

CATANZARO Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Catanzaro Lido ha eseguito tre ordinanze applicative della misura degli arresti domiciliari, disposte dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale Procura, per la ritenuta sussistenza a carico di 3 soggetti, padre e due figli, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di atti persecutori e lesioni aggravate ai danni di un loro vicino di casa. Il procedimento è stato originato dalla querela presentata dalla persona offesa, che al culmine dell’ennesimo alterco coi propri vicini, ha subito un’aggressione fisica da parte dei tre uomini che gli procuravano lesioni guaribili in 30 giorni. I tre uomini avrebbero nutrito nei confronti del denunciante e di altri vicini un forte astio e ostilità che avrebbero costituito il movente di azioni prepotenti e violente ai danni della persona offesa, determinando nella stessa una condizione di ansia e paura ed inducendola a modificare le proprie abitudini di vita. (redazione@corrierecal.it)

