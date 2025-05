Ispettori del lavoro, i complimenti del presidente di Ance Cosenza

la nota

COSENZA “Desidero esprimere il più sincero e sentito apprezzamento per il prezioso contributo offerto dagli ispettori del lavoro teso a garantire il rispetto delle normative e la tutela dei diritti dei lavoratori”. È quanto ha dichiarato il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano commentando i risultati delle azioni da loro svolte in coordinamento con le Forze dell’Ordine nel territorio del cosentino.

“Grazie al loro impegno quotidiano, alla loro professionalità e al loro senso di responsabilità – ha aggiunto il leader dei costruttori cosentini – la sicurezza nei luoghi di lavoro e la dignità professionale sono difese e consolidate con azioni puntuali messe in atto per contrastare il lavoro irregolare e tutte quelle violazioni che mettono a rischio la sicurezza, il benessere dei lavoratori e le regole di mercato fondate su trasparenza, libertà di fare impresa, salvaguardia dei principi di sana concorrenza”.

“Come imprenditori – ha continuato il presidente di Ance Cosenza Galiano – consideriamo i nostri collaboratori tra i beni più preziosi che abbiamo e come tali da proteggere e tutelare come si fa per tutte le cose che ci sono più care. Riteniamo che la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta, un diritto fondamentale per ogni lavoratore che deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere le proprie mansioni in un ambiente sicuro”.

A giudizio del presidente dei costruttori cosentini aderenti ad Ance “questo presuppone l’adozione di misure preventive e protettive tese a ridurre i rischi associati al lavoro, la formazione continua in materia di sicurezza e la promozione di una cultura della sicurezza capace di coinvolgere tutti i livelli dell’organizzazione. Un sistema di lavoro basato su questi principi non solo migliora la qualità della vita dei lavoratori, ma contribuisce anche alla crescita economica e sociale del territorio nel suo complesso. La giustizia e l’equità sul posto di lavoro, infatti, sono fondamentali per costruire una società più coesa e resiliente, in cui ogni individuo possa realizzare il proprio potenziale e contribuire al bene comune. Nella stessa misura serve garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro per contribuire a ridurre possibili condizioni di stress, migliorando la qualità della vita dei lavoratori in azienda, aumentando in maniera naturale efficienza e produttività”.

“Mi piace citare ad esempio – ha detto ancora il presidente Giuseppe Galiano – il settore delle costruzioni, che è quello in cui opero in via prevalente, che sta investendo ingenti risorse per migliorare la sicurezza nei cantieri e offrire condizioni di lavoro più moderne e sicure anche attraverso l’attività svolta da Cassa Edile ed Ente Scuola, gli Enti Bilaterali di emanazione contrattuale che gestiamo insieme alle organizzazioni sindacali, che svolgono un lavoro quotidiano particolarmente utile e prezioso tanto per quanto attiene alla prevenzione che agli aspetti sociali e di garanzia contrattuale”.

“Abbiamo consapevolezza che le nostre aziende rappresentano un bene sociale con il loro portato di cultura, capacità produttiva, impatto economico ed esempi virtuosi. Come imprenditori – ha concluso il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano – sentiamo questa responsabilità e nel mandare avanti le nostre aziende, siamo impegnati quotidianamente a contribuire allo sviluppo dei territori e del sistema sociale mettendo in atto pratiche sostenibili e socialmente responsabili tese ad affermare una moderna cultura del lavoro”.