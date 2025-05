Migliaia di fedeli si sono ritrovati davanti al Santuario di Paravati

la ricorrenza

PARAVATI Migliaia di fedeli in preghiera oggi a Paravati per la ricorrenza della festa della mamma e per celebrare il 38° anniversario della costituzione della Fondazione umanitaria “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” della Serva di Dio Natuzza Evolo (le foto sono state scattate da Lino Fresca) Molti i pellegrini giunti dalle prime ore di questa mattina per ribadire il proprio impegno a sostegno della preghiera della mistica vibonese famosa per le apparizioni e i miracoli attribuiti a lei dalle centinaia di fedeli che l’hanno incontrata. Incontri “spirituali” che hanno riavvicinato alla fede persone provenienti da tutta Italia. Oggi, sono due i momenti più evocativi, il primo con la processione nel piazzale antistante il Santuario e la messa celebrata nella chiesa della Villa della Gioia.