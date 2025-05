Papa, «appello ai grandi della terra, mai più guerra»

LA DIRETTA SUL CORRIERE DELLA CALABRIA

ROMA «Oggi, fratelli e sorelle, ho la gioia di pregare con voi e con tutto il popolo di Dio per le vocazioni, specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa; la Chiesa ne ha tanto bisogno». Lo ha detto Papa Leone XIV, durante la preghiera del Regina Coeli. Il pontefice, affacciato dalla loggia centrale della basilica di San Pietro, ha aggiunto: «E’ importante che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli». Leone XIV ha ricordato Bergoglio. «Facciamo nostro l’invito che Papa Francesco ci ha lasciato nel suo Messaggio per la Giornata odierna: l’invito ad accogliere e accompagnare i giovani», ha aggiunto Papa Prevost.

Poi l’appello ai potenti della terra, invocando il cessate il fuoco. «Fratelli e sorelle, l’immane tragedia della seconda guerra mondiale terminava 80 anni fa, l’8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, mi rivolgo anch’io ai grandi del mondo con un appello sempre attuale: mai più la guerra!», ha aggiunto Leone XIV.



