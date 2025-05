Mantova-Catanzaro, arbitra Aureliano. Di Marco per Spezia-Cosenza

LE DESIGNAZIONI

ROMA L’Aia Can ha reso noto i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare di recupero valide per la 34ª giornata del campionato di Serie BKT 2024/25, in programma martedì 13 maggio.

Brescia – Reggiana: Ghersini di Genova; Cittadella – Salernitana: Pairetto di Nichelino; Juve Stabia – Sampdoria: Colombo di Como; Mantova – Catanzaro: Aureliano di Bologna; Modena – Cesena: Marinelli di Tivoli; Palermo – Carrarese: Perri di Roma; Pisa – Cremonese: Giua di Olbia; Sassuolo – Frosinone: Pezzuto di Lecce; Spezia – Cosenza: Di Marco di Ciampino, in foto; Sudtirol – Bari: Sacchi di Macerata.

