«Stop ai ballottaggi», il ddl presentato dal centrodestra in vista del voto

l’emendamento

Stop ai ballottaggi nei Comuni sopra i 15mila abitanti se uno o più candidati sindaci ottengono al primo turno almeno il 40% dei voti. Il centrodestra, con un emendamento al decreto sulle elezioni nel 2025 tenta il blitz per eliminare nei grandi Comuni la sfida diretta tra i due contendenti più votati nel caso in cui nessuno incassi il 51%. «La questione dei ballottaggi nei Comuni sarà risolta», hanno assicurato in una nota congiunta i capigruppo del centrodestra al Senato. «Non c’è nessuna norma introdotta dal governo per decreto, ma c’è la possibilità di discutere della questione ballottaggi in sede di conversione del decreto». Se questa strada non dovesse andare a buon fine, annunciano, «abbiamo contestualmente predisposto un disegno di legge dall’analogo contenuto”.

La ratio prende spunto dal fatto – spiegano Malan, Gasparri, Romeo e Biancofiore – che «i ballottaggi vedono una partecipazione dei cittadini talmente ridotta da indurre ad affrontare la questione». «Andremo avanti utilizzando i vari strumenti che il Parlamento ci mette a disposizione. La questione sarà affrontata e certamente risolta attraverso gli strumenti della democrazia parlamentare. Per noi conta la sostanza dell’obiettivo da raggiungere».

Una determinazione che ha subito suscitato l’allarme delle opposizioni: «La destra ha paura di perdere le prossime amministrative e cambia le regole del gioco a partita in corso, una forzatura gravissima».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato