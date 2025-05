Under League Us Acli-iMARCOs, U19 della Pirossigeno scatenata

futsal

COSENZA Si avviano verso la conclusione anche i campionati di Under League Us Acli-iMARCOs. Settimana di gloria, in Under 19, per la Pirossigeno che ha battuto per 12-5 Rasteam. In grandissimo spolvero Sacco (autore di cinque gol) e Paciola (quaterna). In rete anche Pezzolla, Soliberto e Pingitore. Una quintina di super Barrella ha consentito alla Rasteam di uscire dal campo comunque a testa alta. In Under 15 la scena se l’è presa Giovanile Bianchi, che ha vinto per 9-1 contro Città di Fiore (3 Marino, 2 Rizzo, Cristiano, Crispino, Pane e Astorino; Elliani). Vittoria di misura della Pirossigeno contro Rasteam che ha tenuto testa alla prima della classe, che ha avuto la meglio per 3-2 (2 Micieli e Frassia; Catalano e Rizzuti). Pari emozionante tra Nuova Celico e Vog Fagnano, terminata 5-5 (2 Lombardo, Riillo, Sirianni e Montagna; 3 Zaccaria, Tallarico e Giglio).



Classifica Marcatori



Zaccaria F. (Vog Fagnano) 26

Fuscaldo E. (BFB) 24

Strano L. (RAS) 24

Cozza R. (Or. San Nicola) 22

Nesticò R. (RAS) 21

Moita Pessoa J. (Pirossigeno) 19

Vencia G. (Pirossigeno) 17

Crivaro R. (Città di Fiore) 17

Laise D. (Or. San Nicola) 17

Soliberto L. (Pirossigeno) 13

Toraldo E. (BFB) 12

Rizzo G. (Giovanile Bianchi) 11

Baldari F. (BFB) 11

Frassia M. (Pirossigeno) 10

Astorino E. (Giovanile Bianchi) 9



Classifica Campionato



Pirossigeno 36 punti

BFB 27 punti

RAS 21 punti

OSN 16 punti

Giov Bianchi 15 punti

Cittadifiore 11 punti

Vog Fagnano 7 punti

Nuova Celico 0 punti