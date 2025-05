Ecco Progetto Gutenberg 22: un laboratorio dal respiro nazionale

l’evento

CATANZARO Una fiera del libro che ha come protagonisti docenti e studenti delle scuole calabresi coinvolte in un’originale esperienza di rete estesa a tutto il territorio regionale. Progetto Gutenberg si appresta a vivere l’edizione numero 22 – in programma dal 19 al 23 maggio prossimi – rinnovando la sua scommessa culturale nata nel profondo Sud e che, anno dopo anno, si è imposta come una buona pratica di educazione alla lettura, fortemente innovativa. Un modello che, dalla Calabria, intende espandersi e raccogliere testimonianze e contributi in grado di imprimere una dimensione sempre più nazionale al progetto. Dopo le prime anticipazioni diffuse a livello nazionale, in occasione di un incontro tenutosi presso la Delegazione romana della Regione Calabria, il programma integrale è stato presentato in conferenza stampa alla Biblioteca comunale “De Nobili” di Catanzaro. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul portale https://gutenbergcalabria.it/. Gutenberg è un laboratorio di studio e comprensione critica del libro che parte proprio tra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado per poi culminare in una settimana di incontri in cui gli studenti discutono con gli autori, organizzano laboratori, mostre, spettacoli e vendono libri in spazi scolastici e cittadini. I numeri confermano il successo e la crescita di un piccolo miracolo culturale partito dal basso che, nell’era dell’intelligenza artificiale, genera connessioni reali e mobilita intere comunità tra 50 autori ospiti, 200 incontri, 40 istituti scolastici e oltre 14mila studenti partecipanti. Dalle città alle aree interne e periferiche, un unico filo che collega la Calabria al panorama nazionale e ricuce le distanze attraverso il libro e il dibattito. L’iniziativa è stata ideata da Armando Vitale, per tanti anni dirigente della scuola capofila, il Convitto Nazionale–Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro – oggi guidato da Stefania Cinzia Scozzafava – e attuale presidente dell’associazione Gutenberg Calabria che promuove e organizza il calendario di attività, con il sostegno del Comune di Catanzaro e il coinvolgimento delle scuole della rete, delle istituzioni regionali, dei partner che credono nella crescita culturale della comunità. Ogni anno il Progetto affronta un tema diverso e seleziona i contributi editoriali più attuali e qualificati: l’edizione 2025 ha come sottotitolo “Ombre e luci del domani”. La ricetta speciale di Gutenberg è quella di muoversi volutamente fuori dagli schemi della didattica tradizionale, promuovendo, fin dalla scelta dei testi letti a scuola, un approccio multidisciplinare e volto all’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. Dai volumi di narrativa a quelli di storia e filosofia, passando per la legalità, la matematica, l’arte e la graphic novel con un target di lettori variegato che va dai 5 ai 18 anni.

Gli ospiti dell’edizione 2025

Le scuole calabresi avranno modo di dialogare con autori, docenti, intellettuali del calibro di Piero Bevilacqua, storico insigne e autore del recente “La guerra mondiale a pezzi e la disfatta dell’Unione Europea”, un testo prezioso sui conflitti in corso, che coniuga con rigoroso approccio analitico riflessione storica e passione civile; Anna Foa, finalista al Premio Strega-Saggistica con il suo ultimo libro “Il suicidio di Israele” che analizza la crisi profonda dello Stato ebraico; Romana Petri, autrice de “La ragazza di Savannah“, biografia romanzata di Flannery O’Connor nel centenario della nascita della grande scrittrice americana; Stefania Auci con il fenomeno letterario legato alla saga storica de “I leoni di Sicilia”; lo storico Giulio Ferroni con la sua riflessione su “Natura vicina e lontana. Umanesimo e ambiente dagli antichi greci all’intelligenza artificiale”; Adrian Bravi, candidato con il romanzo “Adelaida” nella dozzina del premio Strega 2024. Ci saranno anche figure legate all’attualità e alle inquietudini giovanili, tra cui Gino Cecchettin, Camilla Mancini e Maria Pia Turiello, le penne calabresi che hanno travalicato i confini, come Domenico Dara che aprirà la giornata di inaugurazione. Ricchissima anche la sezione dedicata alla letteratura per ragazzi che persegue l’obiettivo di promuovere il libro come strumento di formazione individuale e collettiva, oltre che di inclusione sociale. Tanti i temi al centro delle attività dedicate ai più piccoli: Gigliola Alvisi parlerà della figura di Giacomo Matteotti e di collaborazione sociale; Michele D’Ignazio di integrazione e accoglienza; Nicoletta Bortolotti racconterà i bambini di Gaza; Francesca Aiello stimolerà l’immaginazione attraverso il suo straordinario picture book; il brillante attore e conduttore televisivo Fabrizio Biggio proporrà la sua gioiosa performance letteraria; Anselmo Roveda, scrittore e vicedirettore della rivista Andersen, curerà laboratori di lettura interattivi, Anna Sarfatti parlerà dei diritti dei bambini in ospedale. Dalla scuola ai luoghi della città, Gutenberg sarà anche l’occasione per far vivere il territorio contaminando con l’arte e il sapere gli spazi di aggregazione e di convivialità. Non solo, i libri varcheranno i confini anche della Casa circondariale Ugo Caridi e del reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Dulbecco” di Catanzaro, connotando l’intera proposta culturale di un importante e prezioso significato civile e sociale.

La conferenza stampa



Armando Vitale, Presidente Associazione Gutenberg Calabria: «L’esperienza del Gutenberg calabrese, che ha gli studenti come destinatari privilegiati, dopo ben ventuno edizioni, ha dimostrato di essere davvero originale e di grande vitalità. L’apertura alla contemporaneità e alle sue domande può essere in grado di generare una didattica più aperta e spazi inediti per una formazione critica e culturalmente ricca. La formazione di cittadini virtuosi, l’alfabetizzazione costituzionale, l’incontro arricchente fra saperi della tradizione e saperi digitali: queste sono le ragioni di fondo che danno vita al nostro progetto, una grande festa della lettura e della cultura. Attorno a Gutenberg si alimenta una vivace comunità intellettuale e morale di studenti e docenti. Un’esperienza della periferia, capace di generare un clima di entusiasmo collettivo, che ha molto da dire alla scuola e alla cultura del nostro Paese». Rosetta Falbo, Dirigente scolastico e curatrice Gutenberg Ragazzi: «La Fiera del Libro Gutenberg Ragazzi rappresenta un evento culturale storicizzato dedicato alla promozione della lettura tra i giovanissimi lettori di età compresa tra i 5 i 14 anni. Il coinvolgimento attivo di autori, illustratori ed educatori rappresenta un elemento chiave del progetto, che consente a bambini e ragazzi di entrare in contatto diretto con coloro che creano le storie, facendoli sentire parte di un mondo più ampio. Gutenberg Ragazzi persegue l’obiettivo fondamentale dell’inclusione sociale, coinvolgendo giovani provenienti da contesti socio-economici diversi e promuovendo l’accessibilità al mondo della cultura letteraria. Attraverso incontri e dibattiti, l’iniziativa mira ad accendere i riflettori sull’impatto che la letteratura può avere nella formazione di cittadini più consapevoli e creativi». Stefania Cinzia Scozzafava, Rettore/Dirigente scolastico Convitto Nazionale “P. Galluppi” di Catanzaro – Scuola capofila «Il Progetto Gutenberg rappresenta, da oltre vent’anni, un’occasione preziosa per promuovere nei giovani la passione per la lettura e lo sviluppo del pensiero critico. In un tempo dominato dalla velocità e dalla superficialità, Gutenberg invita a fermarsi, riflettere, dialogare. Ho inteso condividere l’impegno a proseguire con rinnovato slancio questa straordinaria esperienza che, sin dall’inizio, ha visto il Liceo Classico “Pasquale Galluppi” – oggi annesso al Convitto Nazionale omonimo – capofila della rete delle scuole aderenti. Si tratta di un percorso che fa della lettura un laboratorio di libertà, confronto e cittadinanza. Sostenere Gutenberg significa credere nella cultura come motore di crescita e nel libro come compagno di vita. Ed è questa la scuola che vogliamo: aperta, curiosa e viva». Donatella Monteverdi, assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro: “Progetto Gutenberg rappresenta un grande motore di cultura per il territorio, grazie al legame forte e consolidato che ha saputo alimentare tra i ragazzi e il libro. Grazie ad una vision condivisa con l’attuale amministrazione comunale, si è rafforzata l’idea di portare la lettura anche in contesti non tradizionali, contaminando i diversi contenitori e luoghi di Catanzaro. Caratteristica che si sposa al meglio con il riconoscimento di “Città che Legge”, conferita dal Centro per il Libro e la Lettura, e con il più ampio programma che vede diverse realtà del tessuto locale unite dal Patto per la Lettura. Coinvolgendo tutte le fasce di età e ricucendo le distanze con le periferie, è possibile restituire alla cultura la sua autentica funzione di collante sociale”. Nunzio Belcaro, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catanzaro «Le idee, la storia, l’autorevolezza che il progetto Gutenberg ha dimostrato nel corso degli anni hanno contribuito a renderlo uno dei festival scolastici del libro più significativi nati e cresciuti in Calabria. Con la fiera Gutenberg, Catanzaro si è ritagliata a pieno titolo il ruolo di Capoluogo della lettura, ponendo le basi per esportare una buona pratica anche a livello nazionale. Un’iniziativa che, grazie al suo ampio respiro e alla rete che ha saputo costruire e allargare, può davvero rappresentare un grande attrattore in grado di unire tutte le forze editoriali attorno ad una comune mission culturale».

INCONTRI CON LA CITTA’

LUNEDÌ 19 MAGGIO

ore 11,00

AUDITORIUM CASALINUOVO Catanzaro

DOMENICO DARA

LA CALABRIA DEI LIBRI – COME LA CULTURA GENERA SVILUPPO

interviene: Marcella Coppoletta docente liceo classico

modera: Nunzio Belcaro assessore all’Istruzione Comune di Catanzaro

ore 17,30

LIBRERIA PUNTO E A CAPO Catanzaro

WORKSHOP SU LETTURA E SCRITTURA

a cura della scrittrice ANNALISA STRADA

incontro riservato a Docenti

ore 18,30

BIBLIOTECA COMUNALE FILIPPO DE NOBILI Catanzaro

proiezione di estratti da

OCEANI

documentario su Manuel Sirianni, ragazzo autistico non verbale,

regia di Valentina Pellegrino e Barbara Rosanò

saranno presenti Manuel Sirianni e la regista Barbara Rosanò

modera Tonia Brancia

MARTEDÌ 20 MAGGIO

ore 17,30

COMPLESSO MONUMENTALE DEL SAN GIOVANNI Catanzaro

Incontro con la scrittrice CAMILLA MANCINI

autrice di

SEI UNA FARFALLA

Un mondo perfetto. Dove tutto è complicato, anche l’amore

Modera Rita Scarfone

ore 18,30

CINEMA TEATRO COMUNALE Catanzaro

Proiezione del film

I BAMBINI DI GAZA

Sulle Onde Della Libertà

regia di LORIS LAI

incontro con NICOLETTA BORTOLOTTI,

autrice del libro omonimo che ha ispirato il film

moderano Daniela Vitale, Delia Olivadoti e Luca Battaglia

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO

ore 18,30

FABRIC food&drink different

via del Mare 8, quartiere Lido Catanzaro

Il Caffè Letterario

incontro con ALESSANDRO RICCIONI

autore di IL MONDO VA COSÌ

moderano Delia Olivadoti, Maruska Mauro e Luca Battaglia





ore 18,30

FEEL SPIRITS&MORE

Via G. Jannoni, 6 Catanzaro

Il Caffè Letterario

incontro con ROMANA PETRI

autrice di LA RAGAZZA DI SAVANNAH

modera Rita Scarfone

GIOVEDÌ 22 MAGGIO

ore 18,30

BIBLIOTECA COMUNALE DE NOBILI Catanzaro

LA LETTURA COME STRUMENTO DI INCLUSIONE

incontro con ANSELMO ROVEDA

interviene Rosetta Falbo

modera Domenico Iozzo

ore 18,30

COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI Catanzaro

Il Caffè Letterario

incontro con GIGLIOLA ALVISI

autrice di STORIE SENZA FRONTIERE

interviene EMERGENCY

modera Rita Scarfone

ore 19,15

CAFFÈ IMPERIALE

Corso Mazzini, 161, Catanzaro

Il Caffè Letterario

incontro con FABRIZIO BIGGIO

attore, conduttore televisivo, regista

autore di libri per ragazzi

modera Daniela Vitale

19 – 24 maggio

dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18

GALLERIE DEL SAN GIOVANNI Catanzaro

INSTALLAZIONI ARTISTICHE “LUCI E OMBRE”

A cura di Daniela Vitale e Valentina Procopio

