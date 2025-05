Il Crotone soffre ma passa il turno contro la FeralpiSalò

Playoff serie C

Il Crotone perde 2-1 in trasferta contro la FeralpiSalò ma in virtù del 3-1 ottenuto allo “Scida” passa il turno. Una gara dura e sofferta quella dei ragazzi di Longo che dopo essere passati in vantaggio con Vitale, hanno sofferto il ritorno dei padroni di casa, che sono stati bravi a ribaltare il punteggio portandosi sul 2-1 a inizio ripresa. Ma la squadra pitagorica è riuscita a mantenere alta la concentrazione fino alla fine per conquistare un risultato importantissimo.

La cronaca: al 20′ sinistro di Crespi in area, miracoloso intervento di D’Alterio a salvare il punteggio. Risponde il Crotone al 25′: Vitale recupera palla a centrocampo e si invola verso il fondo mettendo all’indietro per l’accorrente Tumminello che lascia partire un diagonale sinistro che fa la barba al palo. Al 29′ Squali in vantaggio. Silva serve centralmente Murano che mette a sedere un avversario e trova un ottimo assiste per Vitale che col destro insacca. Dopo un check al Var per valutare la posizione di Murano l’arbitro assegna la rete. La reazione della FeralpiSalò non si fa attendere. Al 42′ Zennaro con un preciso rasoterra dal limite trova l’1-1. Il primo tempo finisce qui. Al 46′ Tumminello salta un avversario e lascia partire un tiro dal limite che termina di poco a lato. Al 50′ D’Alterio con un gran colpo di reni nega la gioia del gol a Rizzo che ci aveva provato con un sinistro dal limite. Ma pochi secondi dopo Di Molfetta porta in vantaggio i suoi con un gran gol in sforbiciata sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra. A questo punto Longo inserisce Oviszach e Schirò per Tumminello e Silva. Al 69′ arriva la terza rete dei padroni di casa ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo check al Var. All’86’ Di Molfetta reagisce a un normale fallo di gioco di Oviszach e prende il giallo. Nel finale la FeralpiSalò spinge senza però trovare spazi, anche perché il Crotone si difende con ordine. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del match, il Crotone supera il turno.

Il tabellino

FERALPISALÒ: Rinaldi; Sørensen, Pasini, Rizzo; Cabianca, Hergheligiu (33’st De Francesco), Zennaro, Boci (6’st Santini); Cavuoti (33’st Giudici), Di Molfetta; Crespi (27’st Mastrello). A disp.: Lovato, Liverani, Di Marco, Luciani, Diop, Canianca, Balestriero, Verzeletti, Tomaselli, Brambilla. All. Diana

CROTONE: D’Alterio; Guerini (43’st Rispoli), Armini, Di Pasquale, Giron (32’st Groppelli); Gallo, Stronati (32’st Cocetta); Silva (11’st Oviszach), Tumminello (11’st Schirò), Vitale; Murano. A disp.: Sassi, Martino, Piras, Cantisani, Vilardi, Barberis, Ricci, Gomez. All. Longo

ARBITRO: Gianquinto di Parma

MARCATORI: 29’pt Vitale (C), 42’pt Zennaro (F), 5’st Di Molfetta (F)

NOTE: ammoniti Armini (C), Boci (F), Di Pasquale (C), Di Molfetta (F).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato