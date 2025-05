Pnrr Sanità, Straface: gli interventi vanno avanti secondo cronoprogramma

botta e risposta

REGGIO CALABRIA «Leggendo le dichiarazioni di Amalia Bruni, che sono molto lontane dall’intensa attività che vedo svolgersi nel mio territorio in tema di edilizia sanitaria, ho contattato gli uffici regionali competenti per capire come stiano le cose». Lo afferma Pasqualina Straface (Forza Italia), presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale. «Per prima cosa – sottolinea Straface – ho voluto capire il problema delle validazioni negative: la piattaforma ministeriale per caricare i dati degli interventi, se non viene aggiornata tempestivamente, dà come esito la validazione negativa del dato. E’ un problema che esiste – aggiunge – ma che non ha niente a che vedere con l’avanzamento reale dei lavori e la struttura regionale lo sta affrontando con un gruppo che va direttamente in Azienda per recuperare il pregresso e tenere aggiornate le rendicontazioni: da luglio la piattaforma sarà aggiornata. Sono invece da sfatare – precisa Straface – i dati riportati dall’ex capo dell’opposizione sulle COT: rispetto al target di 19 COT da realizzare, 20 COT, una in più, sono state realizzate nei tempi e validate dagli esperti indipendenti. Per quanto riguarda gli altri interventi citati da Bruni, Case di Comunità, Ospedali di Comunità ed Ospedale Sicuro, su un totale di 87 interventi, 26 si concluderanno già nel 2025, i restanti 61 nei tempi previsti dal Pnrr. L’impegno, nelle Aziende e in Regione è massimo e parlare di inattività è solo strumentale».

