Beni per 3 milioni sequestrati al «re del narcotraffico di Catania»

LA MISURA

Beni per tre milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia di Catania, su disposizione della sezione Misure di prevenzione del tribunale etneo, a Carmelo Scilio, detenuto considerato “organico” al clan mafioso dei Cappello. Il provvedimento arriva a valle di un’indagine effettuata dalla Divisione polizia anticrimine della squadra mobile. Accertata – secondo gli investigatori – la pericolosità sociale dell’uomo, indicato come “il re del narcotraffico di Catania”: a suo carico, infatti, numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, oltre alla droga. Questo l’elenco dei beni sequestrati: 13 immobili (abitazioni, capannoni e terreni); quattro auto; una moto; un’attività commerciale che opera nella ristorazione e dell’intrattenimento per bambini; 12 rapporti finanziari.