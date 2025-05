il delitto di garlasco

PAVIA “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”. È l’sms che Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, avrebbe inviato a un amico, secondo quanto riporta il settimanale Giallo. Fa parte dei 280 messaggi che sarebbero agli atti della nuova indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Garlasco avvenuto nell’agosto 2007 e per il quale l’allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, ha quasi finito di espiare una condanna a 16 anni di reclusione. Paola Cappa e la sorella gemella Stefania non sono mai state indagate. Il pool della Procura che indaga sul delitto è stato rafforzato con una terza pm vista la delicatezza delle indagini, che ora si concentrano sul martello ritrovato nel canale di Tromello e sugli appunti, diari e dispositivi informatici sequestrati ieri ad Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara, ora indagato. Secondo uno dei suoi legali però, “non c’è assolutamente alcun riferimento al caso di Garlasco” in quel materiale. (Ansa)

