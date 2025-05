«Un ponte aereo tra Genova e Reggio Calabria»

trasporti

GENOVA Un ponte aereo tra Genova e lo Stretto di Messina, è questa la richiesta che l’associazione calabresi ‘Tiberio Evoli’, attiva nel capoluogo ligure e presieduta da Antonino Minicuci, attuale consigliere comunale e metropolitano di Reggio Calabria, ha presentato oggi nel palazzo della Regione Liguria al presidente Marco Bucci, il quale ha “promesso di parlarne a breve col presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto”. La comunità calabrese ha chiesto al governatore ligure “di adoperarsi per creare attivare un collegamento aereo stabile tra Genova e Reggio Calabria, che unirebbe idealmente il capoluogo ligure alle due città in riva allo Stretto”. Tra i potenziali viaggiatori interessati al volo diretto tra l’aeroporto ‘Cristoforo Colombo’ e il ‘Tito Minniti’ infatti ci sarebbero non solo i cittadini di Reggio Calabria ma anche quelli della dirimpettaia Messina. “In generale – ha detto Minicuci produrrebbe un incremento dei legami culturali e personali delle nostre comunità da sempre interconnesse. Lo sviluppo del turismo, l’aumento della mobilità tra la Liguria e le aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina comporterebbe un flusso commerciale e turistico dinamico con ricadute economiche significative per i territori coinvolti. Riduzione delle difficoltà di viaggio, soprattutto a fronte delle carenze infrastrutturali insistenti nell’area Jonica del Reggino così come del Messinese”. “Attualmente – ha aggiunto – molti cittadini della provincia di Imperia trovano più conveniente volare da Nizza piuttosto che da Genova. Ciononostante l’unico volo per Lamezia Terme costringe ad affrontare un altro viaggio di due ore di treno per raggiungere Reggio Calabria”. “Questo collegamento tra Genova e Reggio Calabria – ha evidenziato Minicuci – invertirebbe questa tendenza garantendo ulteriori benefici economici alla Liguria. Perché regalare questo traffico alla Francia?”. Secondo Minicuci, ancora, “il nuovo collegamento rappresenterebbe un vantaggio anche per l’aeroporto di Genova, che è stato declassato, il conseguente aumento di passeggeri aiuterebbe anche lo scalo genovese a valorizzarsi”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato