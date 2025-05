l’impresa storica

Impresa di Jasmine Paolini che vince gli Internazionali d’Italia. In finale, la tennista toscana ha battuto in due set (6-4 6-2) la statunitense Coco Gauff. L’ultima volta che un’italiana aveva vinto gli Internazionali era stato 40 anni fa, nel 1985, con Raffaella Reggi. In tribuna ad assistere al trionfo dell’azzurra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato