Reddito di cittadinanza, cadono le accuse per Michele Bonavota

LA SENTENZA

VIBO VALENTIA Il Tribunale di Vibo Valentia (Claudia Caputo giudice) ha assolto «perché il fatto non sussiste» Michele Bonavota (cl. ’67), coinvolto nella maxioperazione “Rinascita-Scott” della Dda di Catanzaro e condannato – in primo grado – alla pena di 4 anni. In questo procedimento, in particolare, il 58enne – difeso dall’avvocato Giosuè Monardo – era accusato di aver omesso di essere destinatario delle misura cautelare mentre stava beneficiando del Reddito di cittadinanza.

Come sostenuto dalla difesa, infatti, a Michele Bonavota il 14 gennaio 2020 (quindi meno di 30 giorni dopo dall’esecuzione del blitz) era stata annullata la misura cautelare rispettando, quindi, i termini previsti dalla legge, come era emerso in fase dibattimentale, tanto che anche il pm ne aveva chiesto l’assoluzione, diventata ora sentenza. (Gi.Cu.)