Amministrative, per lo sprint finale dei candidati arrivano i big nazionali dei partiti

verso il voto

LAMEZIA TERME Leader in campo. Ultima settimana di campagna elettorale per le Amministrative e diversi big nazionali dei partiti faranno tappa in Calabria per sostenere i candidati sindaco dei relativi schieramenti. Saranno giorni intensi soprattutto per Lamezia terme e Rende, i due Comuni più significativi chiamati al voto il 25 e 26 maggio. Ad “aprire le danze” sarà il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che lunedì sera a Sambiase terrà un incontro a sostegno del candidato sindaco di centrodestra a Lamezia Mario Murone. Il giorno dopo, martedì, sempre a sostegno di Murone è atteso il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, che nel pomeriggio sarà poi anche a Rende per una convention con il candidato sindaco del centrodestra Marco Ghionna. Il centrosinistra non è da meno e martedì schiera a Lamezia Terme la responsabile nazionale sanità del Pd Marina Sereni, che nell’ambito di una campagna avviata in tema di sanità dal Pd Calabria farà tappa a Catanzaro e nella città della Piana, dove è in programma una conferenza stampa con la candidata sindaco Doris Lo Moro. E poi giovedì è atteso anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per due iniziative, la prima sempre a Lamezia, a sostegno della Lo Moro, e poi a Rende a sostegno della candidata sindaco M5S Rossella Gallo. (c. a.)

