La Pirossigeno Cosenza chiude con un successo esterno la regular season

futsal serie a

PADOVA Secondo successo consecutivo della Pirossigeno Cosenza che conclude come meglio non poteva la regular season. L’affermazione alla Palestra Gozzano di Padova consente infatti alla squadra di Ibañes di scavalcare il Vinumitaly Petrarca in classifica e acquisire un piccolo ma importante vantaggio nella doppia sfida playout che si disputerà proprio con i veneti. Il 5-3 odierno porta le firme di Restaino (doppietta), Cabeça, Gabriel e Jefferson.

Pronti, via e i lupi passano subito in vantaggio con il solito Cabeça. Al terzo minuto è ancora il goleador rossoblù ad impensierire Feverati andando vicino alla doppietta. Bravo Lo Conte al quinto a chiudere lo specchio della porta sul tentativo di Uider. Ancora lupi pericolosi con Gabriel, risponde presente Feverati. Raddoppio Pirossigeno al sesto: slalom di Trentin che ubriaca due giocatori avversari e serve a Restaino un pallone d’oro che il 29 rossoblù deve semplicemente spingere in rete. Petrarca azzarda il portiere di movimento e Fellipe Mello obbliga Lo Conte a due super parate per impedire ai padroni di casa di accorciare le distanze. Dopo una costante pressione il gol però arriva, proprio ad opera di Fellipe Mello, quando manca poco più di un minuto all’intervallo. Le squadre vanno al riposo così sul 2-1 in favore dei rossoblù. Il match riprende sulla falsariga della conclusione del primo tempo. Petrarca in forcing offensivo e Lo Conte deve superarsi per impedire a Parrel di pareggiare. Il 2-2 è rinviato di qualche minuto: a realizzarlo è Rafinha. Pallone sanguinoso perso dai padroni di casa in fase di impostazione e Restaino, a porta sguarnita fa doppietta riportando avanti Cosenza. Tutto vanificato dal nuovo pareggio veneto firmato da Gargantini. La partita ora è molto avvincente e Guga sfiora il gol dell’ex colpendo un palo clamoroso. Nulla possono gli ospiti però poco dopo su Gabriel, a segno con il punto del 3-4. Ancora sfortunati i lupi in occasione di un altro legno, centrato stavolta da Trentin. La Pirossigeno, in pressione sul portatore di palla, riesce grazie a Jefferson al 15′ a mettere dentro la quinta rete. Finisce così con il successo dei lupi.

Il tabellino

VINUMITALY PETRARCA-PIROSSIGENO COSENZA 3-5 (pt 1-2)

PETRARCA: Feverati, Lucacel, F. Mello, Rafinha, Gargantini. Alves, Furlan, Mascambruni, Sottile, Bernabei, Parrel, Uider. All. Giampaolo

COSENZA: Lo Conte, Adornato, Marchio, Jefferson, Cabeça. Golia, Gabriel, Trentin, Guga, Felipinho, Restaino, Pedrinho. All. Ibañes

ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno e dal Sig. Antonio Dimundo di Molfetta. CRONO: Davide Copat di Pordenone.

MARCATORI: 00’36” pt Cabeça (C), 06’26” pt e 09’15” st Restaino (C), 18’17” pt F. Mello (P), 04’45” st Rafinha (P), 10’39” st Gargantini (P), 11’32” st Gabriel (C), 15’33” st Jefferson (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:45 alla Palestra Gozzano di Padova. Ammoniti: 08’12” pt Jefferson (C), 05’25” st Gargantini (P), 08’05” st Feverati (P), 14’46” st Furlan (P).

