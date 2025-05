Pd, al congresso per il bis di Irto finora ha votato il 70% degli iscritti

l’agenda politica

LAMEZIA TERME «Oltre il 70% degli iscritti si è recato alle urne in questi giorni, partecipando a oltre 250 assemblee di circolo, per votare la riconferma del segretario regionale del Partito Democratico». Lo affermano fonti del Pd Calabria con riferimento alle votazioni nei circoli per il congresso regionale che vedrà la riconferma del segretario uscente Nicola Irto con la mozione “Ri-Generazione: Territorio, Identità, Futuro”. «Già questa mattina dati di partecipazione hanno superato quelli del congresso precedente», spiegano le stesse fonti che esprimono soddisfazione», sottolineando come «la vivacità del dibattito interno non sia stata frenata dalla presenza di un’unica candidatura». Al dato andranno aggiunti anche quelli dei circoli che voteranno nel pomeriggio di oggi. (c. a.)

Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato