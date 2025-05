Serie B sconvolta, possibile penalizzazione per il Brescia

l’indiscrezione

Un vero terremoto scuote la serie B a campionato finito, almeno nella sua fase regolare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Brescia rischia una penalizzazione di quattro punti per irregolarità nel pagamento degli stipendi e dei contributi relativi alla scadenza di febbraio. La società avrebbe utilizzato crediti d’imposta inesistenti per coprire parte delle imposte dovute, una pratica che ha portato a un’indagine da parte della Covisoc e, dopo il riscontro dell’Agenzia delle Entrate, all’apertura di un procedimento federale.

Se la penalizzazione verrà confermata, il Brescia scivolerà al terzultimo posto e sarà retrocesso in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. Di conseguenza, la classifica finale verrebbe riscritta: il Frosinone si salverebbe direttamente, la Salernitana affronterebbe i playout da posizione più favorevole, e la Sampdoria verrebbe ripescata per giocarsi la permanenza in B proprio contro i granata. La partita inizialmente prevista tra Salernitana e Frosinone, valida per il playout, è già stata annullata dalla Lega B in attesa della sentenza definitiva.

La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, quando si terrà l’udienza di primo grado davanti al Tribunale Federale Nazionale. Se la condanna sarà considerata solida, Lega B e Figc potrebbero procedere rapidamente con i nuovi playout. In caso contrario, si attenderanno i ricorsi. Inoltre, non è escluso che analoghe irregolarità si siano verificate anche per la scadenza di aprile: eventuali sanzioni in quel caso riguarderebbero la prossima stagione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato