Anziana in difficoltà prende cibo al supermercato senza pagare, la Polizia le regala la spesa

CATANZARO Nella tarda mattina di oggi le pattuglie della Squadra Volante intervenivano presso un punto Coop di Catanzaro, per un intervento relativo a un furto consumato di derrate alimentari. Gli Agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, accertavano che pochi istanti prima una signora anziana aveva cercato di portare via senza pagare alcuni generi di prima necessità come: pasta, pane e latte. La signora in evidente stato di imbarazzo, scusandosi per il suo gesto, raccontava di aver perso il marito da poco tempo e di non riuscire più a fare fronte alle proprie necessità avendo una pensione minima. Appreso quanto sopra e, considerato che avendo recuperato la merce il personale Coop non era intenzionato a sporgere denuncia, gli Agenti della Squadra Volante provvedevano a pagare la merce sottratta e a consegnarla alla signora. Nel pomeriggio di oggi gli agenti operanti, unitamente al dirigente dell’UPG e SP, Dott. Giacomo Cimarrusti, si recavano a fare visita a casa della signora provvedendo a consegnarle numerosi pacchi di spesa acquistati e donati alla signora dal Questore di Catanzaro. Si è trattato di un momento molto commovente in cui la signora ha ringraziato per la generosità a cui non era abituata, abbracciando gli operatori e chiamandoli i suoi Angeli.

Il plauso del sindacato Fsp

“È questa la Polizia in cui crediamo – ha dichiarato Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato di Catanzaro – una Polizia vicina, concreta, che non volta le spalle a chi soffre, ma tende la mano. Episodi come questo parlano più di mille parole: i colleghi e il Questore Linares hanno dato una lezione di etica pubblica e senso dello Stato che merita di essere conosciuta e valorizzata. Un gesto che onora ancora di più la nostra Divisa.”

