Unioncamere Calabria, al via uno studio sullo sviluppo dei porti turistici

il progetto

CATANZARO «Unioncamere Calabria e il sistema camerale calabrese, nell’ambito del protocollo di collaborazione con la Regione – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, stanno portando avanti il Programma Infrastrutture, finanziato dal Fondo di Perequazione di Unioncamere Italiana, con l’obiettivo di stimolare la crescita del settore trasporti e logistica nella regione». Lo riferisce un comunicato di Unioncamera Calabria. «In questo contesto, Uniontrasporti Scarl e la società Alot Srl, per conto di Unioncamere Calabria e in partenariato con la Regione – è detto nel comunicato – hanno avviato uno studio approfondito sulle prospettive di sviluppo della portualità turistica in Calabria, volto a far emergere criticità e potenzialità, con l’intento di favorire una crescita sostenibile e strategica del settore. Lo studio prevede una mappatura dettagliata dell’offerta attuale, una ricostruzione della filiera allargata del mare, l’identificazione di opportunità e sfide, e l’analisi di best practices italiane ed estere. Tutto ciò confluirà nella proposta di strategie operative e politiche di intervento concrete. Un elemento distintivo sarà il coinvolgimento diretto del territorio: oltre all’analisi documentale, lo studio prevede infatti un confronto attivo con i principali attori locali, sia per la raccolta dei dati che per la validazione delle proposte. Saranno coinvolti, tra gli altri: Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria, gestori di marine e approdi, imprese nautiche e turistiche, operatori della cantieristica e dei trasporti, Università e centri di ricerca». «Chiunque operi in questi ambiti e desideri contribuire – riporta il comunicato – può collaborare attivamente mettendosi in contatto con Unioncamere Calabria, fornendo dati, esperienze, visioni e suggerimenti utili allo sviluppo del lavoro. I risultati dello studio saranno presentati pubblicamente in un evento dedicato previsto nei prossimi mesi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato