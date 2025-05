«Liberare il territorio di Lamezia Terme dalle presenze e dalle pressioni criminali»

l’intervento

LAMEZIA TERME «Il territorio di Lamezia Terme deve essere liberato dalle presenze, dalle pressioni e dai condizionamenti criminali. È dunque molto positivo quanto importante il controllo e l’intervento dello Stato, fermo restando che fatti e responsabilità vanno ogni volta accertati nelle sedi giudiziarie». Lo dichiara Doris Lo Moro, candidata del centrosinistra a sindaco di Lamezia Terme, in relazione a una recentissima operazione di polizia e carabinieri nel territorio lametino, coordinata dalla Dda di Catanzaro. «Sappiamo bene – sottolinea Lo Moro – che il nostro territorio ha bisogno di essere liberato dalla morsa criminale, come ci raccontano i due incendi, ai danni di due esercizi commerciali della città, appiccati domenica scorsa a brevissima distanza l’uno dall’altro, segnale molto chiaro delle attuali condizioni di rischio dell’area, che – conclude la candidata a sindaco – non vanno sottovalutate, nascoste o negate».

