Si ribalta con il trattore, un morto a Ricadi

il dramma nel vibonese

Tragedia a Ricadi, nel Vibonese, dove è morto un uomo in seguito ad un incidente avvenuto a bordo di un trattore agricolo. Poco prima delle 16, infatti, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, è intervenuto in località Orsigliadi. Una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, trovato privo di segni vitali. Secondo cause ancora in corso di accertamento, il conducente del mezzo ha perso il controllo del trattore che è uscito fuori dalla carreggiata, finendo in un terreno sottostante per circa 5 metri. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato, nonché per il recupero della salma, effettuato previa autorizzazione del magistrato di turno