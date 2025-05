Inchiesta sugli ultras: chiesti 10 anni per Luca Lucci, 9 per Beretta

curve e ‘ndrangheta

MILANO Dieci anni di reclusione per il capo ultras del Milan, Luca Lucci, e il suo braccio destro Daniele Cataldo. È la richiesta di pena che il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha fatto alla gup di Milano, Rossana Mongiardo, pochi minuti fa nel processo con rito abbreviato alle curve di San Siro che si tiene a porte chiuse in aula bunker a San Vittore. Per Lucci e Cataldo è stata chiesta anche la libertà vigilata per 4 anni. Storari, che con i colleghi Sara Ombra e Leonardo Lesti ha coordinato l’operazione “Doppia Curva” di squadra mobile e guardia di finanza per associazione a delinquere (aggravata dall’agevolazione mafiosa della cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco per la curva dell’Inter), lesioni, percosse, estorsioni, resistenza a pubblico ufficiale oltre al tentato omicidio di Enzo Anghinelli nel 2019 e l’omicidio di Antonio Bellocco il 4 settembre 2024 a Cernusco sul Naviglio, ha esaurito da poco le richieste di condanna per il filone riguardante i rossoneri.

Chiesti 9 anni per Andrea Beretta

Sempre il il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto una condanna a 9 anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e ora collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso a settembre Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro, la Procura ha chiesto anche 8 anni per Marco Ferdico, anche lui tra i leader del direttivo della Nord prima degli arresti dello scorso settembre. I club sono costituti parte civile.

