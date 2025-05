la nuova nomina

COSENZA Loredana De Franco è la nuova presidente del Tribunale di Cosenza, nominata all’unanimità dalla quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). Succede a Maria Luisa Mingrone, portando con sé un percorso professionale d’eccellenza, una carriera lunga e prestigiosa in Magistratura. Dal 1992 al 1996, ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica prima a Catanzaro e poi a Cosenza. Tra il 1998 e il 2009, ha operato come giudice al Tribunale di Cosenza, occupandosi anche di reati legati alla criminalità organizzata. Dal 2009 al 2017, ha presieduto la sezione penale del Tribunale di Castrovillari, dimostrando grande competenza e dedizione, partecipando a procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia. Dal 2017 è stata Presidente della prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro.

«Una nuova fase di rinnovamento ed efficienza»

L’Associazione Giorgio La Pira di Cosenza, con le parole del Presidente Antonio Belmonte, ha accolto la nomina con grande entusiasmo: «L’Associazione Giorgio La Pira è da sempre impegnata nella lotta per la legalità, la giustizia e alle nuove forme di povertà. Siamo convinti che la sinergia tra istituzioni e associazioni sia la via maestra per costruire una società più giusta e libera dalla morsa della criminalità organizzata. Con la neo-presidente del Tribulane di Cosenza si apre una nuova fase di rinnovamento, efficienza e impegno rafforzato nella lotta alla criminalità organizzata e per una società calabrese fondata sulla cultura dello Stato, sulle prassi di giustizia sociale e sul contrasto alle nuove forme di povertà». In segno di apprezzamento e augurio, il Presidente Belmonte, ha donato una targa di merito alla neo-presidente Loredana De Franco, direttamente presso la Procura della Repubblica formulando i migliori auguri per il suo importante incarico. Con la De Franco alla guida, il Tribunale di Cosenza si avvia a un futuro promettente insieme al Procuratore Vincenzo Capomolla, rappresentando un vanto per la comunità grazie alla sua competenza e leadership.

