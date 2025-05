Torna ad Acconia di Curinga la Festa della Fragola

le nostre eccellenze

CURINGA “Cambiamento climatico: l’importanza della nutrizione della pianta” è il titolo del convegno tematico che si terrà oggi presso la sala convegni dell’hotel Gullo ad Acconia di Curinga. L’incontro introdurrà la 28esima edizione della Festa della Fragola, organizzata dall’associazione “Giovani Insieme”, prevista per sabato 24 maggio con inizio alle ore 20.00.

Per il presidente dell’associazione Tommaso Galati «come da tradizione anche quest’anno il convegno è destinato ad aggiornare imprenditori agricoli, tecnici ed appassionati sulle innovazioni che caratterizzano il settore della fragolicoltura. Abbiamo intrapreso – aggiunge Galati – un cammino di confronto e discussione su un tema che è decisivo, il cambiamento climatico. Se lo scorso anno i protagonisti sono stati i vivaisti, venerdi ascolteremo gli agronomi e le società che si occupano di nutrizione delle piante e strumenti di supporto decisionale».

Un impegno consapevole

L’obiettivo «è, evidentemente, quello di consentire agli imprenditori agricoli di lavorare al meglio e farlo attraverso decisioni che siano consapevoli e scientificamente supportate. Quanto alla festa vera e propria – prosegue Galati – anche l’edizione 2025 si annuncia come particolarmente interessante per scoprire, conoscere ed apprezzare un prodotto che trova nel territorio del Comune di Curinga le condizioni ideali per la sua coltivazione. Consideriamo che la produzione di fragole, che investe 100 ettari a pieno campo e raggiunge quota 20mila tonnellate di frutto, consente a 2.000 persone di lavorare. Per noi è ormai una produzione identitaria ed un asset strategico del nostro sistema economico».

«Infine – conclude Galati – un ringraziamento a quanti ci sostengono, il Comune di Curinga, la Regione Calabria, ed ovviamente agli sponsor ufficiali, Ciurleo Srl e Sqm Pavoni spa. E penso che sia meritevole di essere evidenziata anche la decisione dell’associazione di destinare il ricavato della festa ad azioni di utilità sociale e di solidarietà».

L’abbraccio della comunità

Per il sindaco di Curinga, Elia Pallaria, la festa della fragola «è una iniziativa il cui valore è evidente, siamo infatti in presenza di diversi positivi elementi. C’è un’associazione che si impegna nel portare a termine un’organizzazione complessa, c’è l’approfondimento tecnico e scientifico e ci sono le imprese che cooperano garantendo la materia prima. Nel percorso di avvicinamento alla Festa va segnalata anche la sensibilità dell’Istituto comprensivo di Curinga, ringrazio la dirigente scolastica ed i docenti che hanno promosso diverse iniziative con l’obiettivo di coinvolgere gli alunni e sensibilizzarli rispetto al valore della produzione agricola e della fragola nello specifico».

«Nei molti stand della Festa, ogni anno, si palesa poi lo straordinario spirito di intraprendenza che caratterizza la comunità di Acconia e quanti collaborano per la riuscita della manifestazione, ormai memorabile infatti è la rassegna di torte e dolci realizzati con uno straordinario prodotto. Come istituzioni abbiamo il compito di programmare ed investire ma anche e soprattuto di creare quelle condizioni che consentano alle energie vive di esprimersi», conclude Pallaria.

