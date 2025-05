Cropani, Raffaele Mercurio confermato sindaco

il primo cittadino

CROPANI Raffaele Mercurio è il nuovo sindaco di Cropani, nel catanzarese. Così come accaduto a Melito Porto Salvo con Annunziato Anastasi, Mercurio era l’unico candidato alla fascia tricolore. La lista “Cropani Futura” guidata da Daniela Rodolà era stata esclusa per ragioni tecniche e documentali.

Già ieri, alle 23, era stato superato il quorum minimo per l’elezione, il 40%. Per il dato ufficiale e la ratifica del voto si dovranno attendere le 15 di oggi, con la chiusura definitiva dei seggi elettorali. Per Mercurio a Cropani si tratta di una conferma, in quanto sindaco uscente. La lista “Cropani Futura” guidata da Daniela Rodolà era stata esclusa per ragioni tecniche e documentali.

