Elezioni a Rende, Ghionna si complimenta con Principe: «Vittoria netta»

Amministrative 2025

RENDE «Grazie a tutti. Oggi non celebriamo un traguardo elettorale, ma il valore di un percorso in cui abbiamo creduto fino in fondo»: inizia così il messaggio che Marco Ghionna, candidato di centrodestra battuto da Sandro Principe, affida in tarda serata ai social. «Abbiamo portato avanti un progetto vero, pulito, che parlava di futuro e cambiamento – scrive Ghionna -. E se oggi non siamo riusciti a vincere, è solo un passo di un cammino più lungo. Il risultato è chiaro: l’avversario ha vinto con un consenso netto e gli faccio i miei complimenti sinceri. A lui e alla sua squadra auguro buon lavoro, nell’interesse della nostra città.A tutte le persone che mi hanno sostenuto: grazie. Non è retorica. È riconoscenza vera.Continueremo a esserci. Con spirito costruttivo, con attenzione critica, con la stessa voglia di contribuire al futuro della nostra comunità».

