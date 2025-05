Elezioni a Rende, Sandro Principe avanti

amministrative 2025

RENDE Sandro Principe avanti e non è esclusa la vittoria al primo turno: è quello che emerge dai primi numeri non ufficiali, in attesa di quelli diffusi dal ministero dell’Interno. Il candidato socialista è sostenuto da 6 liste: dietro di lui si profila il candidato unitario di centrodestra Marco Ghionna anche lui con 6 liste e, a poca distanza, Giovanni Bilotti, espressione civica sostenuta dal Pd che però non è presente con il simbolo tra i 3 in corsa. Il nome del Movimento 5 Stelle, Rossella Gallo, appoggiata anche da Sinistra per Rende, segue mentre l’indipendente Luciano Bonanno si fermerebbe in ultima posizione. A Rende il dato complessivo dell’affluenza è stato del 66,66%.

(In aggiornamento)

