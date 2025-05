Auto sui pedoni alla parata del Liverpool, 27 feriti

terrore in inghilterra

LONDRA Ventisette feriti, tra cui quattro bambini, rappresentano il bilancio dell’incidente occorso a Liverpool durante la parata per la celebrazione del titolo di Premier League, per il quale è stato arrestato un uomo britannico di 53 anni. Nel corso di una conferenza stampa il direttore del North West Ambulance Service (Nwas) David Kitchin ha dichiarato che 27 pazienti (di cui due gravi) sono stati trasportati in vari ospedali di Liverpool per le cure del caso, aggiungendo che «purtroppo, quattro dei feriti erano bambini». Da parte sua, il vice capo della polizia del Merseyside, Jenny Sims, ha affermato che si è trattato di un «incidente isolato» e che non è stato indagato come attacco terroristico. Il primo ministro Keir Starmer ha rivolto una dichiarazione al Paese: «Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti», ha scritto

