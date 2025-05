Minaccia e aggredisce la madre (anche con un coltello), 23enne arrestato a Cassano

il provvedimento

CASSANO ALLO IONIO I Carabinieri della Stazione di Cassano All’Ionio hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Castrovillari su richiesta della locale Procura, A.G.B., 23enne del luogo, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali in danno della madre convivente.

Secondo la ricostruzione, il giovane, negli ultimi mesi, avrebbe ripetutamente offeso, ingiuriato e vessato la madre 54enne, arrivando in più occasioni persino ad aggredire fisicamente il genitore cagionandogli lesioni e a minacciarlo di morte con un coltello da cucina.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati in ripetuti maltrattamenti contro la madre, in particolare nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2025.

All’esito delle formalità di rito, A.G.B. è stato traferito presso il carcere di Castrovillari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

